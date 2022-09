Ook dit weekend beperkt aantal wedstrijden bij Diegem Sport door chemische reactie op nieuwe kunstgrasvelden

elewijt (zemst) Meer dan 170 re-enactors dompelen bezoekers onder in middel­eeuws kamp

Wel 170 middeleeuwers gespot in Zemst! Nee hoor, we zijn niet in een tijdscapsule gestapt. Vereniging Heirweg I bestaat 10 jaar en ze houden de 5de editie van Wilde Furda’. Een uitstapje naar deze belevenis is absoluut de moeite.

24 september