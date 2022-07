Ongeval veroorzaakt hinder op E19 in Machelen

Zaventem 2,5 jaar na aankoop twee Tesla’s voor politie rijdt er eindelijk eentje rond: “Andere staat nog steeds stof te vergaren in garage”

Ruim 2,5 jaar heeft het geduurd, maar sinds kort rijdt eindelijk een van de twee Tesla’s die in oktober 2019 voor de Zaventemse politie besteld werden rond in de luchthavengemeente. De tweede staat nog steeds stil in de garage van het commissariaat. Maar hoe komt dat en is een oplossing eindelijk in de maak?

