Ongerustheid door witte neerslag op wagens, maar dat blijkt voor niets nodig

Vilvoorde Brug gestolen? Hoongelach door typfout op verkeers­bord

Wie donderdagochtend op de Stationlei in Vilvoorde reed, heeft ongetwijfeld verschillende keren met de ogen geknipperd bij het zien van het omleidingsbord. Daarop stond namelijk vermeld dat de Tuchthuisbrug ‘gestolen’ was, in plaats van ‘gesloten’

11:40