Nieuw parkeerreglement op 1 april in voege

Eigenlijk had het parkeerreglement nu al in voege moeten zijn, maar door de coronacrisis moest de gemeente andere prioriteiten stellen. In juni vorig jaar werd het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad en nu blijkt dat het vanaf 1 april ingaat. “Het parkeerbedrijf dat geselecteerd werd, is nu een inventaris aan het maken van alle parkeergelegenheden in onze gemeente”, zegt schepen Claeys. “Volgende maand start vervolgens een communicatiecampagne zodat al onze inwoners op de hoogte zijn van het reglement. In maart zullen de bewoners tot slot een parkeerkaart kunnen aanvragen, zodat het reglement begin april in kan gaan.”