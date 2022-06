Niet meer welkom in Machelen, dus verhuist ‘probleemclub’ naar Anderlecht: “Dat ze clubnaam niet veranderen, zint me niet”

Eerst even terug naar midden vorig seizoen. Na verschillende agressiegevallen tijdens wedstrijden van FC Machelen en problemen met het verhuursysteem van de Bosveldsite beslist de gemeente Machelen om de voetbalclub de toegang tot het sportcomplex langs de Heirbaan te verbieden. Omdat de club ook elders niet welkom is - zowel in Vilvoorde als in Leuven werd FC Machelen geweigerd - en vijf keer forfait moet geven, wordt de ploeg uit competitie gezet. Maar bij de reeksindeling van het provinciaal voetbal voor komend seizoen kreeg FC Machelen opnieuw een plekje in vierde provinciale. “Toen ik die reeksindeling zag, heb ik meteen contact opgenomen met Voetbal Vlaanderen en daar liet men me weten dat de club haar thuiswedstrijden op het complex Le Barca in Anderlecht zal spelen”, zegt Machels sportschepen Peter Roose (N-VA). “Een voorwaarde om aan het nieuwe seizoen te mogen beginnen, is namelijk het beschikken over een thuisbasis. Daar zijn ze dus in geslaagd. Ook werden enkele schulden bij de Bond afbetaald.”