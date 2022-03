Negen maanden na afbraak woningen Blaironstraat ligt werf er nog onaangeroerd bij: “Maar eind april is alles ingezaaid”

In de Eugène Blaironstraat in Diegem verdwenen in juni 20 van de 22 woningen. Twee woningen werden niet afgebroken omdat de eigenaar niet wil verkopen. “Maar sinds de afbraak van de woningen ligt het terrein er desolaat bij”, vindt Ioana Popovici, die in de naburige Felix Timmermanslaan woont. “De Werkvennootschap zou de site na de afbraakwerken inzaaien, maar daar wachten we nog steeds op.”