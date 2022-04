Mooi weer lokt veel volk naar paaseierenworp en jaarmarkt

zaventem MOOOV-filmfesti­val komt naar Factorij Zaventem

Voor het eerst een filmfestival in Cultuurcentrum De Factorij in Zaventem. Vijf dagen lang zijn er films te zien uit alle hoeken van de wereld. Zet de dagen van woensdag 20 april tot en met zondag 24 april zeker in je agenda en bestel nu al je tickets voor de tiende editie van MOOOV-festival.

13 april