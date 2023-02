Met mis in Oekraïens staat Diegem stil bij één jaar oorlog

Na zo’n 40 jaar werken: voorgevel Brussels Justitiepa­leis binnenkort uit de steigers?

Tegen 2030 het Brusselse Justitiepaleis volledig uit te steigers krijgen: dat is de ambitie die staatssecretaris Mathieu Michel (MR), bevoegd voor de Regie der Gebouwen, recent verkondigde. In een eerste fase zal de restauratie van de voorgevel hervat worden. Als alles verloopt volgens plan, zal de façade langs de kant van het Poelaertplein in 2024 opnieuw zichtbaar zijn zonder stellingen.