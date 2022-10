Marc en Marie-Thérèse wijden boek aan indrukwekkend kunstwerk over Machelse processie: “Het is een beetje als het Lam Gods”

MachelenHet kunstwerk over de processie van de Boogschutters in Machelen houdt Marc Panneels (82) en Marie-Thérèse Vanhaelen (79) al jaren in de ban. Het imposante werk, van 14 meter op 2,5, werd gemaakt door Henry de Groux en bestaat uit vier panelen. Een van de panelen is echter al jaren onvindbaar. Dat verhaal, met info over het werk en de kunstenaar, bundelden Vanhaelen en Panneels in een boekje.

Henry de Groux schilderde de processie van de Boogschutters in Machelen toen hij les volgde aan de kunstacademie in Brussel. “Hij zat in een pand rechtover de kerk in onze gemeente, samen met vier andere jonge schilders”, vertelt Marie-Thérèse. “Van uit zijn raam heeft hij meermaals de processie van de Boogschutters kunnen volgen.” Dat moet een indruk op de kunstenaar hebben achtergelaten, want op 18-jarige besloot hij om het tafereel te vereeuwigen met pastel en gouacheverf.

Het kunstwerk bestaat uit 4 luiken die de hele processie beslaan. “Op het eerste paneel zie je paarden en de ‘koning van de boogschutters’, gevolgd door een luik waarin maagden in lange, witte kleren de lijdensattributen van Christus dragen op kussens”, legt Marie-Thérèse uit. “In het derde luik staan uiteraard de boogschutters en de harmonie afgebeeld. Maar het meest indrukwekkende paneel, met de priesters op, is spoorloos verdwenen.”

Lam Gods

Hoe dat komt? “Het kunstwerk is ooit in bezit gekomen van een baron Braun”, weet ze. “Na zijn dood werden de luiken verdeeld onder zijn erfgenamen. Drie daarvan schonken hun deel aan de stad Veurne. Maar wat er met het vierde luik is gebeurd, weet niemand. Het is zoek, net als de rechtvaardige rechters van het Lam Gods”, lacht ze.

Marie-Thérèse en Marc zijn al sinds de jaren 90 bezig met opzoekwerk. “Mijn schoonvader was gefascineerd door de harmonie, en zocht er alles over op. Zo ontdekten we een foto van het kunstwerk die hij had gemaakt in 1955. Ondertussen hebben we alle figuren en details uit het werk bestudeerd.” Het resultaat van al dat speurwerk verzamelden ze in een boekje.

Dinsdag houdt Heemkring Machala een tentoonstelling over het werk, tussen 14 uur en 18 in een lokaal aan de Kerkhofdreef. Ook het boekje van Marie-Thérèse en Marc is er te verkrijgen. “Maar er zijn niet veel exemplaren meer over, dus snel zijn is de boodschap”, voegt Marc nog toe. Op de expo kunnen bezoekers een uitvergrote foto zien van het kunstwerk, voorzien van uitleg. “Daar kan je ontdekken hoe gedetailleerd het werk eigenlijk is. De Groux was een enorm getalenteerde kunstenaar”, besluit hij.

