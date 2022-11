Man (74) betast 13-jarig stiefkleindochter: “Ik had te veel gedronken en was nieuwsgierig”

Op 16 en 17 juni 2020 verbleven het meisje en haar zus bij de zeventiger. Terwijl de meisjes naar een tekenfilm zaten te kijken, begon de zeventiger de voeten van zijn dertienjarige kleindochter te masseren. Zijn handen gingen al snel hoger op haar lichaam, tot hij onder haar T-shirt haar boezem betastte. Hij probeerde ook zijn hand in haar broek te steken, maar dat lukte niet. De volgende dag betastte hij opnieuw haar boezem, ditmaal weliswaar boven haar kledij. Hij schreef haar ook een briefje waarop ze moest aankruisen of ze wilde dat hij hiermee verder ging of niet. Het meisje antwoordde resoluut ‘neen’.

Nieuwsgierig

De feiten kwamen pas een zestal maanden later aan het licht, toen het meisje problematisch gedrag begon te vertonen en haar ouders met haar in gesprek gingen. Meteen na dat gesprek volgde een klacht bij politie en parket. Bij zijn ondervraging bekende hij de feiten bekend, maar verklaarde hij dat hij een drankprobleem had en nieuwsgierig was naar de borsten van het meisje.

Begeleiding

“Mijn cliënt erkent de feiten en beseft dat hij in de fout is gegaan”, klonk het aan de zijde van de verdediging; “Hij heeft al hulp gezocht voor zijn drankprobleem en is bereid daar verder begeleiding voor te volgen.” De rechtbank hield daar rekening mee en legde de man een gevangenisstraf met probatie-uitstel op.

