Makro-winkel dicht na “onrustwekkend nieuws” over overname

Wie zaterdag van plan was om te winkelen in de Makro-supermarkt in Machelen kan andere plannen zoeken, want boze werknemers en vakbondsleden hebben de toegangen tot de winkel, de drive-in en het restaurant geblokkeerd. “Dit is het gevolg van het nieuws over de nakende overname van Makro en Metro door Bronze Properties en GA Europe”, zegt Johan Van Loon van ACV-Puls. “Vooral die laatste zorgt voor ongerustheid, want GA Europe staat erom gekend om kleinere onderdelen die niet winstgevend zijn te sluiten. De Metro-filialen, groothandelszaken voor horeca, komen niet meteen in het vizier, net als de drive-in’s. Die zijn beide nog winstgevend, maar dat zijn de hypermarkten veel minder. En dus leeft de vrees dat de winkels op termijn zullen moeten sluiten, met veel ontslagen als gevolg.”