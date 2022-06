Makro Machelen dicht na “onrustwekkend nieuws” over overname, ook staking bij twee andere winkels

Zaventem Au­to-inbreker betrapt met buit in zijn handen: “Anderen hadden ze verstopt in de struiken”

Een 36-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden omdat hij in Zaventem had ingebroken in een resem wagens. Een eerste keer had hij dat gedaan in november 2021, en een tweede keer in februari. Bij die laatste gelegenheid kon hij door de politie ingerekend worden.

13 juni