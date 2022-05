Machels gemeenteraadslid vrijgesproken voor verkrachting, maar wel veroordeeld voor belaging

Het parket Halle-Vilvoorde had het gemeenteraadslid (ex-N-VA) vervolgd voor belaging en verkrachting en op vraag van de verdediging werd het dossier achter gesloten deuren behandeld. Tielemans’ advocaat gaf op voorhand wel aan dat de belaging toegegeven werd, maar dat hij voor de verkrachting de vrijspraak zou vragen. De rechtbank volgde de verdediging uiteindelijk grotendeels. Tielemans werd schuldig bevonden aan belaging, maar van verkrachting was volgens de rechtbank geen sprake, wel van slagen en verwondingen. Voor die feiten kreeg de politicus een werkstraf van 150 uur.

Racistisch

Anderhalf jaar geleden haalde Tielemans ook al de nationale pers al eens met een opvallend incident. In de nacht van 29 op 30 september 2020 werd Tielemans opgepakt voor verhoor omdat hij zijn ex-partner lastigviel. Bij zijn arrestatie liet hij zich racistisch uit over de advocaat van Afrikaanse origine die hem was toegewezen. Bovendien had hij naar eigen zeggen last van erge rugpijn en maakte hij dit ook duidelijk kenbaar aan de agenten. Daarom besloot de politie een ziekenwagen op te roepen om hem over te brengen naar het nabijgelegen Jan Portaelsziekenhuis.