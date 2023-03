Lindenplein nog wat langer dicht door slechte weersomstandigheden

Van een “schijnver­to­ning” tot een “praatbarak”: forse kritiek op werking luchthaven­plat­form van minister Gilkinet

Aan de vooravond van de zevende vergadering van het federaal overlegplatform dat de overlast voor de bewoners rond Brussels Airport zoveel mogelijk moet beperken, kwam er forse kritiek op de werking ervan. Volgens Vlaanderen vertoont het platform «ernstige tekortkomingen». Zoveel zelfs dat ook deelnemende burgemeesters, actiecomités en andere stakeholders er nog weinig vertrouwen in hebben een akkoord te vinden over onder meer de vliegroutes. “Dit is een schijnvertoning”, klinkt het.