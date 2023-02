Kruispunt Haachtsesteenweg-Lindenplein twee weken afgesloten door werken

Brussel 6 maand circulatie­plan: 20 procent minder verkeer in de Vijfhoek

Het is exact 6 maanden geleden dat het nieuw circulatieplan werd ingevoerd in de Stad Brussel. Met het plan wou het bestuur het doorgaand verkeer in woon- en handelswijken verminderen. Uit de eerste tellingen blijkt dat het autoverkeer in de Vijfhoek ongeveer 20 procent gedaald is.