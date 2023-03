Kindje ziek? Ouders kunnen vanaf september rekenen op begeleider 3Wplus die op kind past

Moet je écht gaan werken, maar is je kindje ziek, dan zal je als inwoner van Machelen en deelgemeente Diegem vanaf september een beroep kunnen doen op de dienst ‘Thuisopvang Zieke Kinderen van 3Wplus. Concreet vangt een begeleider je kindje in zijn of haar vertrouwde omgeving op. Daarbij komt de verzorging op de eerste plaats, maar de begeleider zal ook spelletjes spelen of knutselen. Is je kind langere tijd ziek, dan zal de dienst Thuisopvang ook bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Kinderen tussen 0 en 12 jaar oud die wegens ziekte niet naar de opvang of school kunnen, komen in aanmerking voor de dienst ‘Thuisopvang Zieke Kinderen’. De begeleider komt maximaal 9 uur per dag langs en dit in de periode tussen 7 en 19 uur. De dienst start in september dit jaar. De hulp van een begeleider inschakelen kan via www.3wplus.be/thuisopvang-zieke-kinderen en kan aangevraagd worden tot 18 uur vóór de volgende werkdag. Voor een eerste kind betaal je 3,5 euro per uur, voor een tweede kind is dat 2,5 euro en voor een derde kind 1,75 euro.