Kinderopvang Diegem verliest vergunning van Kind en Gezin na incident afgelopen zomer: “Acht maanden later reageren is niet meteen kort op de bal spelen”

machelen-diegemTegen maandag moeten ouders van acht kindjes een nieuwe opvang zoeken voor hun kind. Kind en Gezin trekt de vergunning van Saida Atauil, een onthaalouder in Diegem in, na een incident van afgelopen zomer.

Kind en Gezin zou de onthaalmoeder in de Vander Aastraat in Diegem die verbonden is aan gemeente Machelen al sinds zomer 2021 opvolgen na een naar verluidt ernstig incident. Schepen Magda Geeroms (N-VA): “Bij mijn weten is het incident in augustus het enige dat voorviel bij die dame. Een jongetje van twee jaar oud zou diarree hebben gehad, waarop de onthaalouder hem in de douche stak en daar liep het mis toen hij tegenspartelde. Er volgde een paniekaanval bij het jongetje en het liep uit de hand.” De vrouw in kwestie verklaarde bij De Standaard dat hij haar ook pijn deed. Ze wou hem nog beschermen tegen een glazen deur en hij zou alsnog met zijn hoofd tegen de grond gevallen zijn. Ze contacteerde na het voorval meteen de ouders in kwestie.

“De ouders dienden klacht in tegen de onthaalouder”, zegt Geeroms. “Kind en Gezin volgt haar sindsdien van naderbij op en besloot nu om haar vergunning in te trekken. Na het incident van afgelopen zomer (ze verwijst naar de tragische gebeurtenis in crèche ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke, red.) snap ik dat Kind en Gezin sneller schakelt en kort op de bal wil spelen, maar acht maanden na datum, vind ik persoonlijk niet kort op de bal.”

Voor Kind en Gezin waren het voorval en een reeks tekorten die onvoldoende opgevolgd en bijgestuurd werden reden genoeg om de vergunning te schrappen. Wat die tekorten dan zijn, is voor de gemeente tot nu nog onduidelijk. Kind en Gezin nam de beslissing op 29 maart. Ze zal ingaan op 4 april. Voor het voorval van afgelopen zomer zouden er volgens de eerste berichten nooit klachten geweest zijn over de dienstverlening van de onthaalmoeder die deze rol intussen 9 jaar lang vervulde.

Kwaliteitscontrole

Momenteel zit de dienst voor onthaalouders nog bij de gemeente zelf. Ze hebben iemand in dienst die de onthaalouders regelmatig bezoekt en evalueert. Via die persoon kwamen geen onrustwekkende berichten over de vrouw in kwestie. De medewerkster zocht intussen mee met de ouders naar opvangplekken voor de kinderen die vanaf maandag niet meer bij hun onthaalouder terechtkunnen. “Voor de helft zijn al oplossingen gevonden. Een kindje kan na de paasvakantie instappen op school en voor enkele kindjes zijn we nog zoekende”, zegt schepen Geeroms.

Uitbesteden

“In een paar jaar tijd daalde het aantal onthaalouders van 14 naar 8. Stopt iemand, dan heb je een jaar om de gesubsidieerde plek te vervangen. We zijn er intussen heel veel kwijt. Vroeger deden moeders het om wat bij te verdienen, al is de situatie vandaag helemaal anders. We zijn op zoek naar een partner om de dienst van de gemeente over te nemen. Voor de onthaalouders in kwestie zal niets veranderen.”

