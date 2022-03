Kerk verlicht en 2.000 kaarsjes op de trappen: zo herdenkt Diegem populaire pastoor

Diegem (Machelen) Diegems boegbeeld pastoor Vital Orolé (91) is overleden: “Hij was een echte vader voor onze gemeen­schap”

Vital Orolé (91) is overleden. Hij was niet zomaar een pastoor, hij was het boegbeeld van Diegem. Met zijn meer dan 65 jaar dienst behoort hij ook tot een van de langst dienende pastoors in het land. Hij overwon vorig jaar nog corona en bracht zijn laatste jaren door in woonzorgcentrum Woluwedal. “Maar als het nog eens een speciale viering was, dan deed hij dat nog steeds”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef.

4 maart