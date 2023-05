In 4 maanden tijd ruim 30 sluikstorters betrapt aan glasbol en kledingcontainers De Cockplein

Nieuwe eigenaars De Linde laten oude reclame­muur­schil­de­ring herstellen

In de Stationslaan in Melsbroek is sinds dit weekend een oude muurschildering opnieuw zichtbaar. De terugkeer van de tekening is te danken aan Bart Verstockt en Karen De Clerck, de nieuwe eigenaars van café De Linde. Zij schakelden graffitikunstenaars Tom Gykiere en Mike Suarez in om de klus op de gevel van het toekomstige café te klaren.