“Het was verschrikkelijk om te zien, hij bewoog niet meer”: 18-jarige belandt in ziekenhuis tijdens voetbalmatch die eigenlijk niet gespeeld mocht worden

Brussel/Rand Pannenkoe­ken met zelfge­maakt ijs, appeltjes of Grand Marnier? Bij deze acht zaken in Brussel, de Rand en het Pajotten­land vier je Lichtmis zoals het hoort

“Er is geen vrouwke zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar panneke warm.” Volgende week woensdag, op 2 februari, is het Maria-Lichtmis en dat wordt uiteraard gevierd met pannenkoeken. Onze redactie zocht enkele leuke adresjes uit: acht ijssalons en brasserieën in Brussel, de Rand en het Pajottenland waar je terechtkan voor een klassieke pannenkoek of eentje met een upgrade. Kies jij voor de ‘mikado’, ‘de bom’ of eentje met advocaat? Of heb je toch liever een echte pancake?

27 januari