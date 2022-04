Harmonie Machelen koopt imposant instrument aan “Dit vind je niet zomaar bij elke harmonie”

machelenDe Harmonie van Machelen heeft er een prachtig paradepaardje bij. Een nagelnieuw buisklokkenspel. “Een grote investering die dankzij onze sponsors mogelijk was”, zegt Jean Dewaerheid. Op 1 mei wordt het instrument trouwens gebruikt voor het grote concert in zaal NOVA. Daar huldigden ze de welklinkende buizenverzameling in op het podium op donderdagavond.

Buisklokken hebben een prachtige klank en doen denken aan een kerkorgel. Het is zwaar, fragiel en dus moeilijk verplaatsbaar én er hangt een behoorlijk prijskaartje aan vast. Een instrument dat niet elke harmonie zomaar in huis kan halen. “In ons nieuw concert zitten twee muziekstukken met belangrijk slagwerk waar je buisklokken bij nodig hebt”, legt zoon Cedric Dewaerheid uit. “Normaal huur je een instrument dat je zelf ontbreekt in je gamma bij een bevriende vereniging in de buurt. maar de laatste tien, misschien zelfs al twintig jaar vonden we ze niet meer in de buurt. Het is dan ook een uitzonderlijk instrument.”

Daarom besloten ze om buisklokken te huren bij de verkopende firma zelf, tegen een hoger kosten plaatje. “Door verschillende omstandigheden kregen we een gloednieuw exemplaar en dat kochten we dan ook in, met grote dank aan onze sponsors. Zowel Slagerij Lens als The Travel Company bleven ondanks corona sponsoren. Door de sponsorgelden van de afgelopen drie jaren samen te leggen, konden we dit prachtige instrument aankopen. Voor een degelijk exemplaar tel je wel 5.000 tot 7.000 euro neer.”

Imposant maar zeer fragiel

De buisklokken staan nu op wieltjes en blijven in de NOVA. “Hier kunnen we ze van de materiaalruimte meteen op podium rollen en weer terug. We gaan ze enkel hier gebruiken. Ze uit elkaar halen verpakken en verhuizen naar de kerk hier wat verderop voor een kerkconcert is een te groot risico. Ze zijn fragiel en de minsten bluts of vervorming maakt dat de klank van de buis wijzigt. En dat zou absoluut zonde zijn.”

Op 1 mei staan ze na twee jaar overslaan weer voltallig op het podium mét hun nieuwe showelement. “We zorgen voor leuke herkenbare muziek zodat iedereen een gezellige zondagnamiddag tegemoet gaat. Op ons programma staat muziek van ABBA, The Police, Aretha Franklin, Morricone en nog veel meer. We kijken er zo naar uit om met onze 65 muzikanten op podium te staan!”

De harmonie telt zo’n 65 leden, 20 leden bij het jeugdorkest en zo’n 50 leerlingen in hun muziekschool. Ze leiden hun muzikanten zelf op om bij het orkest te kunnen. Ze repeteren zowat overal. Boven de Bib in Machelen, in de lagere school en in de NOVA zelf om dagelijks groepen te leren noten lezen of instrumenten te leren bespelen.

Kaartjes kopen

Zin om op 1 mei te gaan luisteren naar het ‘WE ARE BACK … BIS’ concert? Reserveer dan je ticket via mail naar kaarten@harmoniemachelen.be of bel op 0497/31.53.43. Een ticket kost 10 euro en ze zijn enkel in voorverkoop beschikbaar.