Half uur aanschuiven op E19 richting Brussel: stilstaand voertuig in Machelen

Acties bij verschil­len­de Delhaize-win­kels in Brussel

Bijna alle winkels in eigen beheer van supermarktketen Delhaize in Brussel ondervinden maandag hinder door acties van het personeel. Dat is vernomen van een woordvoerder van het bedrijf. Bij de zwaarst getroffen winkels zijn die van Boondaal, Fort Jaco en Flagey.