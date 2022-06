Grote stroompanne op Brucargo treft verschillende bedrijven

Nossegem Traiteur André Claessens wil maaltijden met fiets aan huis brengen: “Door de hoge benzine­prij­zen, maar ook om meer ecologisch te zijn”

Bij traiteur André Claessens uit Nossegem test men momenteel of maaltijden in de toekomst met de fiets aan huis gebracht kunnen worden. De testfase met de onderneming Cargo Velo loopt sinds kort. Na afloop zal Claessens bepalen of de fietsleveringen uitbesteed worden of in eigen beheer uitgevoerd zullen worden. “Met dit initiatief denken we aan het milieu, maar ook aan onze portefeuille”, klinkt het.

3 juni