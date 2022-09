Grote delen van Diegem zonder stroom na blikseminslag

Brussel “Het is nog altijd wachten op de lang aangekon­dig­de knaldrang”: ticketver­koop AB tot 30 procent lager dan voor corona

Dinsdag geraakte bekend dat de Muziekodroom in Hasselt in zogenaamde ‘sluimermodus’ gaat door de tegenvallende ticketverkoop. En ook in andere concertzalen is het steeds moeilijker om alle staanplaatsen en zitjes gevuld te krijgen. Wat is de situatie in de Ancienne Belgique? Staan ook daar jobs op de helling? “Laat ons hopen dat het najaar eindelijk voor de ommekeer zorgt”, zegt directeur Tom Bonte.

31 augustus