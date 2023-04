Gewonde bij ongeval op buitenring: “Wagen belandde op dak”

Pure kafka in Machelen: blauwe zone blijkt door verkeerde verkeers­bor­den ongewild toch een 1-april­grap

Sinds zaterdag 1 april is nagenoeg heel Machelen een blauwe zone. Of dat was toch de bedoeling. De parkeerfirma plaatste echter de foutieve borden, waardoor er — op een beperkt aantal plaatsen na — helemaal geen blauwe zone is. Bovendien mogen er voorlopig zo goed als nergens in de gemeente wagens met de categorie ‘lichte vracht’ geparkeerd worden. Een onduidelijke situatie, dus. Hoe moet het nu verder?