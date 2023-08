RESTOTIP. Het terras van Baar28 in Gooik: “Volgend jaar halen we Ibiza naar hier”

Baar28 uit Gooik pakt sinds enkele jaren uit met een verruimd terras in het centrum van Gooik, waardoor de buitenbar een pop-upzomerbar werd. Maar dit jaar verloopt alles niet zoals verhoopt. Door een klacht is een deel van het terras uitgebroken en evenementen vinden niet meer plaats. “Maar het aantal zitplaatsen is gelijk gebleven en mensen kunnen hier nog altijd komen genieten van een cocktail”, verzekert uitbater Geert De Slachmuylder ons.