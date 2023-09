Olaya en Thomas openen (eventjes) nieuwe kinderkle­ding­win­kel: “Tweejarige dochter is onze inspiratie”

De Leuvensestraat in het hart van Vilvoorde is dit weekend een nieuwe winkel rijker, al is het maar voor twee dagen. Olaya Lara (30) en Thomas De Mey (35) nodigen iedereen uit in hun pop-up Amigos. Daar kan je kleding vinden voor kinderen tot 10 jaar. Op zondagavond gaat de winkel weer dicht: “Maar dat is net het begin van een online avontuur.”