Mysterie rond overlijden pal tegenover politiekan­toor: werd Brigitte (68) door haar adoptie­doch­ter (35) vermoord?

Was het een moord of heeft er zich toch iets anders afgespeeld in een woning langs de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel, pal tegenover het politiekantoor? De feiten dateren van de nacht van 11 op 12 juli, maar nu pas geraakte bekend dat T.D. (35) ervan verdacht wordt haar adoptiemoeder Brigitte V. (68) te hebben vermoord. De familie van het slachtoffer tast in het duister. “We weten zelf niet wat er gebeurd is.”