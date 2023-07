Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Machelen vandaag

Van Coureur tot Lucien Bike: bij deze 7 fietsenwin­kels vind je de perfecte fiets om Brussel, de Rand en het Pajotten­land te verkennen

Het is volop zomer en dus het ideale moment om de fiets op te stappen. Maar misschien is je stalen ros wel aan vervanging of een onderhoud toe. Onze redactie ging op zoek naar een aantal fietsenwinkels in Brussel, de Rand en het Pajottenland waar je terechtkan voor een nieuw exemplaar en de perfecte service. Van Robeet in Tervuren tot Parvelo in Halle: deze zaken zorgen ervoor dat je deze zomer goed bolt.