Gemeente zegt ‘neen’ tegen open asielcentrum in leegstaand hotel: “Al genoeg risicovolle instellingen op ons grondgebied”

DiegemEr komt een open asielcentrum voor 375 vluchtelingen in het leegstaande Parker Hotel in Diegem. Dat heeft staatssecretaris Sammy Mahdi beslist. Iets waar ze in Machelen niet mee kunnen lachen. “Na de megagevangenis, de luchthaven, de NATO en Eurocontrol is dit de zoveelste risicovolle instelling op of net naast ons grondgebied”, zegt burgemeester De Groef. Maar kan de gemeente het asielcentrum nog tegenhouden?