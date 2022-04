Gemeente keurt motie tegen komst van asielcentrum in leegstaand hotel goed

Zaventem Na 15 transpor­ten 50 maanden cel voor drugssmok­ke­laar: “Maar het is pas de eerste keer dat ik hier verschijn?”

Een 51-jarige Nederlandse man is veroordeeld tot 50 maanden cel voor het smokkelen van drugs. De man was in december opgepakt op de luchthaven Brussels Airport, met 105 bolletjes in zijn maag. Het ging om 1 bolletje met heroïne en 104 met cocaïne, voor een totaal gewicht van 1,38 kilogram.

27 april