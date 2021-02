Gekibbel om de sjerp, een verloren schepenambt en nu onbestuurbaar: impasse bij CD&V duwt Machelen helemaal in politieke crisis

Diegem Ontmij­nings­dienst contro­leert verdachte voertuigen in Diegem

11 februari De ontmijningsdienst DOVO heeft in Diegem twee verdachte voertuigen gecontroleerd op explosief materiaal. De wagens stonden geparkeerd in de buurt van een securitybedrijf in de Telecomlaan. Er is niets verdachts aangetroffen.