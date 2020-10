Geen 126 maar 220 jobs op de helling bij Getronics

Nadat de activiteiten van Getronics Belux, met hoofdzetel in de Kleetlaan in Diegem, in juli afgescheiden werden van de Getronics Group, vreesden de vakbonden een sociaal bloedbad. In de zomermaanden werd nog voor 126 ontslagen gevreesd, maar nu zou het zelfs om 220 van de in totaal 336 werknemers gaan. “Een dertigtal personeelsleden vindt onderdak bij de Belgische IT-speler CEGEKA, terwijl tachtig anderen naar een Belgische dochteronderneming van dezelfde Getronics Group en GSH – de hoofdaandeelhouder – verpatst worden”, zegt Kris Vanden Bossche, vakbondssecretaris van ACV-Puls. “Maar de vraag is onder welke omstandigheden dat zal gebeuren. Die dochteronderneming is namelijk een vehikel dat gecreëerd werd door de Getronics Group en aandeelhouder GSH om zich op sluikse en vooral goedkope wijze te ontdoen van de 220 resterende medewerkers.”