File door ongeval op Brusselse Buitenring ter hoogte van Diegem

Sint-Stevens-Woluwe Zeker 400 vluchtelin­gen in gekraakt kantoorge­bouw, buurtbewo­ners ongerust: “Mijn voordeur blijft nu zelfs overdag op slot”

De bewoners van een appartementsgebouw langs het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe zijn ongerust nu een kantoorgebouw in hun buurt door zowat 400 vluchtelingen gekraakt werd. Meerdere vluchtelingen vroegen de bewoners al of ze hun kleren in het pand mogen wassen. “Ik raad iedereen aan om ’s avonds binnen te blijven”, klinkt het. Ondertussen is wel beslist dat de krakers het gebouw volgende week vrijdag moeten verlaten.

1 december