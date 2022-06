Fietsbrug over Brusselse ring die maandag feestelijk geopend werd al voor tweede dag op rij geblokkeerd, maar euvel woensdag snel verholpen

Laken Core festival klaar om festivalzo­mer te openen

De eerste editie van Core Festival, een samenwerking van Rock Werchter en Tomorrowland, is vrijdagmiddag van start gegaan in het Ossegempark in Brussel. Het festival duurt twee dagen, maar is nog niet uitverkocht. Core is een van de openers van het festivalseizoen in België.

