Eerste 35 van de 392 plekjes in nieuw opvangcentrum Machelen zijn vandaag betrokken

De asielzoekers die momenteel toekomen in het opvangcentrum in Machelen, verbleven eerder al in het opvangcentrum van Fedasil in Zaventem. “Omdat het centrum van Zaventem binnenkort een nieuwe bestemming krijgt, moesten de huidige bewoners en een deel van het personeel naar dit centrum in Machelen verhuizen. In eerste instantie zullen hier dus personen verblijven die al een tijdje in België zijn”, klinkt het. Gezien de recente opstart en dat nog niet alle bewoners aankwamen, wordt pas binnenkort een rondleiding voorzien voor de buurtbewoners en bedrijven. Zij die graag kennismaken en ontdekken hoe alles hier in z’n werk gaat zijn dan welkom.