Drukte bij Makro wegens uitverkoop: “Interessante afprijzingen voor de klant, maar erg jammer voor het personeel”

MachelenDe Makro-winkels starten vandaag met een totale uitverkoop in afwachting van overname. Alle producten staan aan kortingen tot 20%. En dat nieuws bereikte duidelijk de klanten. Bij het Makro-filiaal in Machelen zorgde dat voor een pak volk in de winkel woensdagochtend. Zowel aan de ingang als aan de kassa liepen de wachttijden op en rond 10 uur waren er al geen winkelkarretjes meer.

De aangekondigde uitverkoop bij Makro bereikte duidelijk heel wat klanten. Rond 10 uur was het al behoorlijk druk in de winkel, en ook op de parking was het zoeken naar een parkeerplaats. Buiten waren al geen karretjes meer beschikbaar. Wie een koopje wilde doen, moest er wat voor over hebben want aan de kassa moest je een klein halfuur aanschuiven. Ook om de winkel binnen te gaan moest je even geduld hebben.

Koopjesjagers

Klanten laadden hun winkelkar gretig vol in de winkel in Machelen. Onder meer bij de speelgoedafdeling is het behoorlijk druk. “De feestperiode komt eraan dus we willen nu al cadeautjes kopen aan interessante prijzen”, klinkt het. De echte koopjesjagers aarzelden niet om zich met twee winkelkarren, elk in één hand, een weg te banen tussen het volk.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Totale uitverkoop bij Makro in Machelen lokt een pak volk: Eliane uit Machelen © csd

Toch nuanceren een aantal kooplustigen ook de afprijzingen. “Het is gevaarlijk om je te laten verleiden door de korting, maar 20% is niet zo heel veel. Tegenwoordig vind je overal koopjes”, zegt Eliane uit Machelen. “Je moet niet kopen om te kopen, maar enkel omdat je iets echt nodig hebt. Daar probeer ik me aan te houden.” Eliane woont op nog geen kilometer van de winkel en komt er al jaren. “De laatste tijd zagen we echter dat er steeds minder volk kwam. Het is zeer jammer, vooral voor het personeel. Mijn man werkte hier vroeger nog, maar nu is hij gelukkig op pensioen.”

Bij de personeelsleden kregen we weinig reactie. Zij wilden liever niets kwijt over de overname.

Bescherming tegen schuldeisers

Het bedrijf zat al langer in slechte papieren, en vroeg in september bescherming aan tegen zijn schuldeisers. Het is momenteel nog niet duidelijk wie de potentiële overnemers van Makro en Metro zijn. Kandidaat-overnemers konden zich tot maandag aanmelden. Intussen zouden er wel meerdere kandidaten zijn. Zo heeft het Nederlandse bedrijf Sligro een bod uitgebracht op de activiteiten die Metro eerder dit jaar nog verkocht aan een investeerder, Bronze Properties. Sligro is enkel geïnteresseerd in de Metro-filialen, niet in de Makro-winkels, maar er zou nu ook een bod gekomen zijn op Makro.

De uitverkoop loopt tot eind deze maand, en volgens Makro wordt de voorraad producten dagelijks aangevuld. Met de opbrengsten van de uitverkoop zullen in de eerste plaats de lonen van het personeel betaald worden.

Volledig scherm Totale uitverkoop bij Makro in Machelen lokt een pak volk © csd

Volledig scherm Totale uitverkoop bij Makro in Machelen lokt een pak volk © csd

Volledig scherm Totale uitverkoop bij Makro in Machelen lokt een pak volk: mensen nemen twee winkelkarretjes © csd

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.