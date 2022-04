Drie rijstroken versperd door ongeval op Brusselse Binnenring in Diegem

Vilvoorde Geen werkstraf voor jonge dealer: “Al drie jobs”

Een 25-jarige Vilvoordenaar is veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden met uitstel voor het dealen van drugs. Het parket had eerder een werkstraf gevorderd maar omdat de man al 3 jobs had besloot ze dat een werkstraf erbij niet haalbaar was.

5 april