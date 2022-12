Drie jaar moest Diegem het zonder veldrit doen, maar nu keert cyclocross terug: “Na het financiële debacle van vorig jaar mikken we nu op minstens 15.000 toeschouwers”

DiegemIn 2019 werd er voor het laatst in de Diegemse modder gecrosst, maar nu woensdag worden opnieuw zowat 15.000 veldritfanaten in de straten van de Machelse deelgemeente verwacht. De organisatoren leggen momenteel de laatste hand aan het parcours van de Superprestige-veldrit. “De last-minute afgelasting vorig jaar heeft ons tussen de 90.000 en de 100.000 euro gekost”, klinkt het.

In 2020 was al lang op voorhand duidelijk dat er niet gekoerst zou mogen worden in Diegem. Het coronavirus, weet u wel. Vorig jaar werd pas enkele dagen voor Van Aert en co naar de Machelse deelgemeente zouden afzakken beslist dat er niet gekoerst mocht worden. Het Overlegcomité had toen namelijk bepaald dat sportwedstrijden tijdelijk zonder publiek moesten plaatsvinden als gevolg van de opmars van de omikronvariant. Aangezien op het parcours van de Diegemse veldrit 1.750 mensen wonen, besliste de gemeente om de Superprestige te verbieden. “We kunnen bewoners toch onmogelijk vragen om een hele dag binnen te blijven en kunnen handelaars ook niet verplichten om de deuren te sluiten omdat hun klanten het parcours niet mogen betreden?”, klonk het toen bij de gemeente.

Aangepast parcours

Maar nu mag er dus wel opnieuw aan cyclocross gedaan worden in Diegem. En dus is de organisatie volop met de opbouw van het parcours bezig. “Zowat tachtig procent van het werk is gedaan”, laat Francis Bosschaerts, voorzitter van de organiserende wielerclub Sint-Anna Diegem, maandagochtend weten. “Momenteel worden de tachtig lichtmasten geplaatst, net als de eet- en drankstanden. Ook wordt nog de laatste hand aan het parcours gelegd. Dat zal dit jaar trouwens wat anders zijn in de buurt van het jeugdvoetbalcomplex van Diegem Sport. Zo is de zandbak vernieuwd en verlengd, van 50 naar 60 meter. De balkjes werden dan weer verlegd naar waar ze jaren gelegen al stonden. Ook staat de feesttent op een andere plaats.”

Quote De late afgelas­ting van vorig jaar heeft ons tussen de 90.000 en 100.000 euro gekost. Kosten waar we zelf voor moesten opdraaien. Hoe we dit kunnen overleven? Door ons spaarboek­je te plunderen. Ik moet je niet vertellen dat we dit geen tweede keer meer mogen meemaken… Francis Bosschaerts

De voorzitter benadrukt dat het dit jaar moeilijker was om iedereen op te laden om met de opbouw te starten. “Het gevolg van twee jaar zonder cyclocross”, meent hij. “Normaal starten we meteen na de afbraak van het parcours al met de organisatie van de veldrit van een jaar later. Dat was nu niet het geval. Vorig jaar moesten we het parcours zelfs weer helemaal afbreken nadat we het opgebouwd hadden omdat pas laat beslist werd dat er niet gekoerst mocht worden. Dat was voor ons trouwens ook een financiële ramp. Dat alles heeft ons tussen de 90.000 en 100.000 euro gekost. Kosten waar we zelf voor moesten opdraaien. Hoe we dit kunnen overleven? Door ons spaarboekje te plunderen. Ik moet je niet vertellen dat we dit geen tweede keer meer mogen meemaken…”

Grote drie

Francis Bosschaerts hoopt woensdag minstens 15.000 veldritfanaten te mogen verwelkomen in Diegem. “Want de grote drie – Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Thomas Pidcock – staan aan de start en zij rijden uiteraard niet gratis. Met een optreden van Sergio in onze feesttent mogen we er wel al zeker van zijn dat er daar veel volk zal zijn (lacht). We hopen dat het ook langs het parcours een groot feest wordt.”

Het volledige programma van de cyclocross staat op www.diegemcross.be. De elite mannen verschijnen om 20.45 uur aan de start. De vrouwen starten om 19 uur, de junioren om 17 uur.

