‘Diegem voor het Goede Doel’ betaalt nieuwe container voor Chiro nadat vorige in brand gestoken werd

“Het was jammer genoeg niet de eerste keer dat de Chiro het slachtoffer van vandalen is en nu moet de jeugdbeweging zelf opdraaien voor de kosten”, zegt Nele Imbrechts van ‘Diegem voor het Goede Doel’. “Aangezien de leden van Chiro Diegem elk jaar helpen bij ons evenement hebben we beslist dat we nu iets voor hen willen doen. Daarom zullen we ons werkingsgeld gebruiken om een nieuwe container ter waarde van 400 euro aan te kopen. We hopen dat het vandalisme in Diegem eindelijk stopt, want we zijn het allemaal grondig beu.”