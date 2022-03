Dertien honden, zes katten en tientallen reptielen aangetroffen in verloederde woning in Machelen

“We werden opgeroepen voor de inbeslagname van enkele dieren in een woning in de Henri Brounsstraat in Machelen”, zegt Ferry Heikoop van het dierenopvangcentrum in Eppegem. “Wat we daar zagen, tartte echter alle verbeelding. De woning lag volledig overhoop en zat boordevol dieren. We troffen er dertien honden, zes katten en tientallen reptielen aan. Eén hond, een chihuahua, lag zelfs dood in de woning. De stank was er dan ook niet te harden.”