Dealer opereert vanuit VW Golf: “Kleine hoeveelheden”

vilvoorde Kruitfa­briek start ticketver­koop Rode Duivels op groot scherm

De Kruitfabriek gaat ervoor: je zal er indoor kunnen supporteren voor de Rode Duivels. Normaal staan we recht op een plein in korte mouwen. Dat zal nu lichtelijk anders zijn. “Dat rechtstaan zal hetzelfde zijn, want we voorzien geen zitplaatsen”, zegt Didier Cortois van De Kruitfabriek. “Het voelt ook wat vreemd aan om eens in een kouder seizoen te supporteren voor onze duivels.”

28 september