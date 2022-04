Container in brand aan de lokalen van Chiro Diegem

Rond middernacht werd de politie van Machelen opgeroepen voor een container die in brand stond aan de lokalen van de plaatselijke jeugdbeweging Chiro Diegem. De container is eigendom van de chiro en is volledig afgebrand. De leiding van de jeugdbeweging vermoedt dat het om brandstichting gaat.

“Het zou niets de eerste keer zijn dat we met vandalisme te maken krijgen. In het verleden kregen we te maken met verschillende inbraken en werden de ruiten van de lokalen meermaals ingeslagen,” zegt één van de leiders van Chiro Diegem. “We contacteren telkens de politie en er zijn reeds een 30-tal pv’s opgesteld. We denken ook dat het steeds om dezelfde mensen gaat.” Helaas blijft het vandalisme aanhouden en lopen de kosten aan schade intussen hoog op. “De container kost 400 euro en wij moeten hem zelf vergoeden.”

De politiezone van Machelen kon niet bevestigen of de brand aangestoken of accidenteel was. Er is deze keer gelukkig geen schade aan het gebouw.

Volledig scherm In het verleden werden al meerdere ruiten ingeslagen © Carmen Schelkens