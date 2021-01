“Collectief ontslag bij BT Global Services Belgium in Diegem”: tot 60 jobs op de tocht

Nossegem Lockdown­feest in woning blijkt koffieta­fel: één rouwende ontkomt, 68 anderen krijgen pv

18 januari In een woning in het Vlaams-Brabantse Nossegem bij Zaventem heeft de politie zaterdagmiddag een koffietafel met 69 rouwenden stilgelegd. Eén van hen kon ontkomen, de 68 anderen mogen zich aan een boete verwachten of moeten voor de rechter verschijnen. Opvallend: enkele aanwezigen werden eerder al betrapt op het niet-naleven van de maatregelen.