Buit van amper 13 euro en kassierster (61) blauw oog geslagen: man overvalt Carrefour voor ogen van twee kinderen die net snoep willen kopen

Nossegem/Wezembeek-Oppem Woonzorg­cen­tra opnieuw geteisterd door corona-uitbraken

Zowel in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Wezembeek-Oppem als in Ter Burg in Nossegem hebben de voorbije dagen verschillende bewoners en personeelsleden positief getest. Gelukkig hebben de meesten geen symptomen en zijn er geen zwaar zieken.

14:22