Broers door het lint tegen politie: “Als ik u eens tegenkom op straat...”

W. D. had het ‘s avonds in een Machelse pitabar aan de stok gekregen met een vrouwelijke kennis van hem. De discussie ontaardde en de politie moest tussenkomen. Makkelijk ging dit echter niet. De jongeman wilde steeds opnieuw naar binnen om met de vrouw te gaan praten maar de agenten beletten dit. Toen ze ermee dreigden hem mee te nemen naar het commissariaat begon de man hevig met zijn armen te zwaaien en te slaan waarna hij in een houdgreep werd gelegd. Hierop kwam zijn broer D. zich ermee bemoeien en ook hij stelde zich dreigend op tegen de agenten. Zo snauwde hij tegen een agent dat die wat zou meemaken als hij hem op straat zou tegenkomen”, aldus het parket. De twee kwamen ter zitting niet opdagen en werden dan ook bij verstek veroordeeld.