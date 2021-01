Brandweer blust grote industriebrand op bedrijventerrein in Diegem

Vilvoorde Theater­stuk ‘Moeniewor­rie­nie’ doet jonge patiëntjes AZ Jan Portaels even lachen

7 januari AZ Jan Portaels is een van de ziekenhuizen die theater via livestream tot de kinderpatiëntjes bracht. Woensdag toverden de acteurs van Collectief Verlof een lach op hun gezichtjes. “Het was leuk om hen hiervan te kunnen laten genieten”, vertelt woordvoerster Helena Polfliet.