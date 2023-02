Brand richt ravage aan op de weg: 4 auto’s zwaar beschadigd, kwaad opzet uitgesloten

“Omstreeks 00.45 uur werden we opgeroepen voor een uitslaande brand in een voertuig dat in de Zaventemsesteenweg in Diegem geparkeerd stond”, zegt Cathérine Bodet van politiezone Vilvoorde-Machelen. “Uiteindelijk sloeg het vuur over naar nog drie andere wagens. Twee voertuigen zijn volledig uitgebrand, twee andere liepen zware schade op.”