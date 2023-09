Boekenstoet zoekt nog voorlezers

Opnieuw banden gedumpt in de Vogelzang­vij­ver

Zondagochtend werden opnieuw banden achtergelaten in de Vogelzangvijver in Melsbroek. Het is al de vierde keer deze week dat dat voorvalt. “We hebben extra verplaatsbare camera’s geïnstalleerd op het terrein, maar we hebben de daders voorlopig nog niet kunnen identificeren”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA).