Bliksem slaat in op woonst boven café James II: “Het was er ontzettend warm, maar we konden onze zoon op tijd uit zijn bed halen”

DiegemHet café James II in Diegem blijft voorlopig gesloten, nadat de bliksem in de nacht van woensdag op donderdag op de zolderverdieping is ingeslagen. Daar sliep de zoon van uitbaters Patricia Cocquyt en Eddy Meysman. “We zijn onmiddellijk naar boven gelopen om hem te wekken”, zeggen uitbaters Patricia Cocquyt en Eddy Meysman.

“Plots schrokken we wakker van een enorme knal en luttele seconden later traden onze rookdetectors in werking”, vertelt Eddy Meysman, die samen met Patricia al elf jaar achter de toog van James II in de Vander Aastraat staat. “We zagen ook meteen de rook op de zolder.”

Hond en kat gered

“Onze zoon woont tijdelijk bij ons en slaapt op de zolder, dus we zijn onmiddellijk naar boven gelopen om hem te wekken”, pikt Patricia Cocquyt in. “Het was er al ontzettend warm, maar we konden hem toch op tijd uit zijn bed halen. Tijdens onze vlucht naar beneden hebben we ook de hond en de kat kunnen redden, waarna we allemaal veilig buiten geraakten. Nadien hebben we de brandweer gebeld.”

Wachten op brandexpert

Na de bluswerken bleek dat de zolderverdieping zware schade opgelopen heeft. Op de eerste verdieping is waterschade en ook in het café heeft het bluswater voor wat averij veroorzaakt. “Voorlopig mogen we de deuren van het café niet openen, omdat we moeten wachten op de brandexpert”, aldus nog Eddy Meysman. “Maar we zijn opgelucht dat we niet gewond zijn geraakt.”

Volledig scherm De schade op de zolderverdieping zou groot zijn. © Carmen Schelkens

